«Автодор» пообещал раньше закончить ремонт на Восточном обходе Краснодара

В компании «Автодор» 5 октября объяснили, как дальше будут ремонтировать дорогу на Восточном обходе Краснодара, который уже неделю стоит в пробках

Как писали Юга.ру, ремонт трассы М4 «Дон» на Восточном обходе начался 29 сентября. Работы разделили на два этапа: до 4 октября на крайней правой полосе меняли гидроизоляцию и покрытие, при этом движение происходило по левой полосе, а с 6 по 11 октября ремонт должен проходить на левой полосе, в то время как правая будет открыта для транспорта.

После начала работ на участке ежедневно начали скапливаться многокилометровые пробки, зачастую 10-балльные. Мэрия отчитывалась, что с 1 октября работающую на трассе бригаду увеличат до 11 человек. Однако очевидцы сообщали в соцсетях, что по факту ремонтников гораздо меньше или нет вообще.