«Автодор» пообещал раньше закончить ремонт на Восточном обходе Краснодара
В компании «Автодор» 5 октября объяснили, как дальше будут ремонтировать дорогу на Восточном обходе Краснодара, который уже неделю стоит в пробках
Как писали Юга.ру, ремонт трассы М4 «Дон» на Восточном обходе начался 29 сентября. Работы разделили на два этапа: до 4 октября на крайней правой полосе меняли гидроизоляцию и покрытие, при этом движение происходило по левой полосе, а с 6 по 11 октября ремонт должен проходить на левой полосе, в то время как правая будет открыта для транспорта.
После начала работ на участке ежедневно начали скапливаться многокилометровые пробки, зачастую 10-балльные. Мэрия отчитывалась, что с 1 октября работающую на трассе бригаду увеличат до 11 человек. Однако очевидцы сообщали в соцсетях, что по факту ремонтников гораздо меньше или нет вообще.
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5 октября в пресс-службе «Автодора» сообщили, что ремонт на правой половине проезжей части завершился на день раньше запланированного. Также было решено отказаться от перерыва между работами на правой и левой стороне, поэтому второй этап начался уже в ночь на 4 октября. В компании отметили, что планируют закончить обновление трассы и снять ограничения не 11 октября, а 7-го.
В этот же день в мэрии обсудили, как еще можно уменьшить пробки на Восточном обходе. Глава города Евгений Первышов рассказал о плане обратиться в «Яндекс» с заявлением, чтобы сервис перестал показывать водителям маршруты через Восточный обход.
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