Ремонт на Восточном обходе будут ежедневно контролировать

Власти Краснодара рассказали, что наряд по контролю будет ежедневно проверять ремонт на Восточном обходе

На Восточном обходе, улицах Уральской и Сормовской с 29 сентября наблюдались 10-балльные пробки. Причиной загруженности дорог стал ремонт Восточного обхода, который начался в тот же день. Утром 30 сентября в восточной части Краснодара ситуация с пробками осталась прежней: с самого утра водителям пришлось стоять в 8-километровой пробке.

Позже «Автодор» объяснил, что утром при пересменке случилась накладка: из-за пробок бригада опоздала на два часа.