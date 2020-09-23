Два человека погибли в ДТП с автобусом на Кубани

Краснодарский край

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В Абинском районе вечером 23 сентября легковушка врезалась в автобус, погибли два человека

Авария случилась в 19:30 на трассе Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Краснодара в Новороссийск.

В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли. Их личности устанавливаются. Водитель автобуса и 13 пассажиров не пострадали. Обстоятельства устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 22 сентября под Анапой произошло смертельное ДТП: мотоцикл сбил мужчину и женщину.

Абинский район ДТП смерть

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