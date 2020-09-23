В аэропорту Сочи самолет выпустил аварийный трап

Инцидент произошел около 12:15. В пресс-службе аэропорта рассказали порталу Юга.ру, что прибывший из Москвы самолет отъехал на стоянку, после чего произошел незапланированный выпуск аварийного трапа передней двери.

«Технические повреждения у самолета отсутствуют. Прибывшие в Сочи пассажиры покинули борт через хвостовую часть воздушного судна», — добавили в пресс-службе.

Планировалось, что этот же борт направится в столицу после 15:50, доставив часть пассажиров. Оставшихся людей отправят в аэропорт Внуково следующим рейсом, вылет которого запланирован в 5:00 24 сентября.

Как писали Юга.ру, в конце августа в соцсетях распространилось видео со съемкой вида из кабины пилотов самолета, который совершает посадку в Сочи.