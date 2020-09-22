Кэшбэк участников программы лояльности РНКБ превысил 7 млн рублей

Со старта программы лояльности РНКБ ее участники заработали вознаграждение свыше 7 млн рублей

При оформлении одного из банковских продуктов (кредита наличными, ипотеки или вклада) и а при соблюдения всех правил программы, клиент ежемесячно получает вознаграждение на карту в виде кэшбэка. Вознаграждение можно получить по одному из перечисленных банковских продуктов. Основным правилом программы лояльности является оплата покупок картой РНКБ, в том числе — кредитной, в любых торгово-сервисных сетях или через интернет на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. В совокупности с другими предложениями РНКБ (например, кредитной картой) у клиента появляется возможность не только получать дополнительный доход на карту, но и самостоятельно управлять ставкой по кредиту.

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Так, при оформлении кредита наличными и совершении покупок на определенную сумму по своей кредитной карте, скидка к ставке в итоге может составить до 3% и снизиться до 7,9%. Кроме того, льготный период по кредитной карте РНКБ, во время которого на потраченные суммы не начисляются проценты, составляет до 55 дней, а ее годовое обслуживание и выпуск/перевыпуск бесплатны. В основном владельцы кредитных карт расплачиваются с их помощью при совершении покупок в супермаркетах, аптеках, АЗС и в заведениях общественного питания. В период пандемии число операций в интернете по кредитным картам выросло почти в 5 раз, при этом траты увеличилась в 3,5 раза.