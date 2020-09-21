В центре Краснодара временно ограничат движение машин

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 сентября ограничат движения машин на время инаугурации губернатора Вениамина Кондратьева

В среду, 23 сентября, движение ограничат по улице Пушкина на участке от Рашпилевской до Красной, а также по улице Рашпилевской от Пушкина до Советской. Ограничения будут действовать с 6:00 до окончания краевого мероприятия.

Кроме того, в этот день перекрытые улицы освободят от машин, чтобы организовать стоянку для участников и гостей мероприятия. На участке установят временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщали, что 23 сентября в ЗСК пройдет первая в этом парламентском году сессия. Ее посвятят инаугурации губернатора Вениамина Кондратьева, который выиграл выборы, набрав по официальным данным почти 83%.

Автомобили Дороги Краснодар

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