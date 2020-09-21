Власти Краснодара заявили, что обеспечили все школы города рециркуляторами и дезинфицирующими средствами

Глава Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании рассказал, что в школах города составили специальное расписание уроков и перемен, чтобы разные классы заходили внутрь в разное время.

«Дети у нас в большинстве своем болеют бессимптомно. Определить, что ребенок заболел COVID-19, вообще практически невозможно, пока не будет проведено тестирование. На ближайшее аппаратное совещание необходимо пригласить специалистов, чтобы они подсказали родителям, жителям Краснодара, на что необходимо обратить внимание, что нужно знать о первых признаках заболевания», — рассказал Первышов.