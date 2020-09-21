Власти Краснодара заявили, что обеспечили все школы города рециркуляторами и дезинфицирующими средствами
На совещании 21 сентября власти Краснодара обсудили эпидемиологическую ситуацию в школах города
Глава Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании рассказал, что в школах города составили специальное расписание уроков и перемен, чтобы разные классы заходили внутрь в разное время.
«Дети у нас в большинстве своем болеют бессимптомно. Определить, что ребенок заболел COVID-19, вообще практически невозможно, пока не будет проведено тестирование. На ближайшее аппаратное совещание необходимо пригласить специалистов, чтобы они подсказали родителям, жителям Краснодара, на что необходимо обратить внимание, что нужно знать о первых признаках заболевания», — рассказал Первышов.
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Директор департамента образования Алексей Некрасов добавил, что ситуация в школах сложная, но не критичная. Он уточнил, что власти закупили рециркуляторы более чем на 100 млн рублей из городского бюджета и на 33 млн рублей — из краевого. По его словам, школы также обеспечили масками и дезинфицирующими средствами, проводится обязательная термометрия.
Власти напомнили, что три школы города остаются на дистанционном обучении из-за заболевших учителей. На этой недели учреждения проверит Роспотребнадзор. Если коронавирус не подтвердится, они начнут работать в обычном режиме.
Кроме того, 49 классов местных школ перевели на дистанционный формат из-за заразившихся учеников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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