Власти Краснодара заявили, что обеспечили все школы города рециркуляторами и дезинфицирующими средствами

Краснодарский край

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На совещании 21 сентября власти Краснодара обсудили эпидемиологическую ситуацию в школах города

Глава Краснодара Евгений Первышов на аппаратном совещании рассказал, что в школах города составили специальное расписание уроков и перемен, чтобы разные классы заходили внутрь в разное время.

«Дети у нас в большинстве своем болеют бессимптомно. Определить, что ребенок заболел COVID-19, вообще практически невозможно, пока не будет проведено тестирование. На ближайшее аппаратное совещание необходимо пригласить специалистов, чтобы они подсказали родителям, жителям Краснодара, на что необходимо обратить внимание, что нужно знать о первых признаках заболевания», — рассказал Первышов.

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Директор департамента образования Алексей Некрасов добавил, что ситуация в школах сложная, но не критичная. Он уточнил, что власти закупили рециркуляторы более чем на 100 млн рублей из городского бюджета и на 33 млн рублей — из краевого. По его словам, школы также обеспечили масками и дезинфицирующими средствами, проводится обязательная термометрия.

Власти напомнили, что три школы города остаются на дистанционном обучении из-за заболевших учителей. На этой недели учреждения проверит Роспотребнадзор. Если коронавирус не подтвердится, они начнут работать в обычном режиме.

Кроме того, 49 классов местных школ перевели на дистанционный формат из-за заразившихся учеников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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