В начале недели на Кубани будет ветрено и до 30 °C

По данным кубанского гидрометцентра, днем 21 сентября ожидается 22-27 °C, без осадков. В Туапсинском районе воздух прогреется несколько выше, до 30 °C. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. На Черноморском побережье ветер может усиливаться до 17 м/с, в районе Новороссийска — до 15-20 м/.

В ночь на вторник, а также на среду прогнозируют 8-13 °C, в восточной половине края и предгорьях 5-10 °C. Днем 22 и 23 сентября столбики термометров покажут 23-28 °C. Ночная температура в курортных городах упадет до 14-19 C°, днем окажется на отметках 25-30 °C. Осадков не будет, ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. На побережье Черного моря ветер будет сильнее — 12-17 м/с, в Новороссийске порывы 17-22 м/с.