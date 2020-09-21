В начале недели на Кубани будет ветрено и до 30 °C

Краснодарский край

Распечатать

С 21 по 23 сентября в Краснодарском крае прогнозируют теплую летнюю погоду

По данным кубанского гидрометцентра, днем 21 сентября ожидается 22-27 °C, без осадков. В Туапсинском районе воздух прогреется несколько выше, до 30 °C. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. На Черноморском побережье ветер может усиливаться до 17 м/с, в районе Новороссийска — до 15-20 м/.

Читайте также:

В ночь на вторник, а также на среду прогнозируют 8-13 °C, в восточной половине края и предгорьях 5-10 °C. Днем 22 и 23 сентября столбики термометров покажут 23-28 °C. Ночная температура в курортных городах упадет до 14-19 C°, днем окажется на отметках 25-30 °C. Осадков не будет, ветер 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. На побережье Черного моря ветер будет сильнее — 12-17 м/с, в Новороссийске порывы 17-22 м/с. 

Новороссийск Погода Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Режим самоизоляции для жителей Адыгеи старше 65 лет продлили до 4 октября
На Кубани за сутки нашли коронавирус у 22 детей
Первышов отправил в отставку двух вице-мэров Краснодара и еще шестерых чиновников
В Беларусь, Южную Корею, Киргизию и Казахстан рейсы из России будут летать раз в неделю
В Ейском районе столкнулись два подростка на мотоциклах, их госпитализировали
В начале недели на Кубани будет ветрено и до 30 °C

Лента новостей

Реклама на портале