В микрорайоне Гидростроителей Краснодара загорелся мусор

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 20 сентября произошел пожар в микрорайоне Гидростроителей

Сообщение о пожаре на улице Гидростроителей поступило диспетчеру в 15:53. Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 50 кв. метров.

К тушению пламени привлекли 1 единицу техники и 5 специалистов. В 15:57 локализовали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 4 сентября на улице Невкипелого загорелось поле на площади после запуска фейерверка.

Краснодар Мусор МЧС Пожары

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