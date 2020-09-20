В микрорайоне Гидростроителей Краснодара загорелся мусор

В Краснодаре днем 20 сентября произошел пожар в микрорайоне Гидростроителей

Сообщение о пожаре на улице Гидростроителей поступило диспетчеру в 15:53. Прибывшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 50 кв. метров.

К тушению пламени привлекли 1 единицу техники и 5 специалистов. В 15:57 локализовали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 4 сентября на улице Невкипелого загорелось поле на площади после запуска фейерверка.