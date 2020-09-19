Россиянам предсказали не холодную, но снежную зиму

Прошлую зиму уже назвали самой теплой за всю историю наблюдений. Исходя из этого, синоптик Евгений Тишковец предположил, что предстоящая зима станет холодней предыдущей. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем не менее, сильных холодов ждать не стоит. Суровой зимы не ожидается, но высока вероятность обильного выпадения осадков в виде снега. «В целом, сезон будет мягким и снежным, а морозы умеренными. Самым теплым месяцем следующего зимнего сезона станет февраль», — отметил Тишковец.

Ранее Юга.ру рассказывали о затонувшем деревянном паруснике XIX века, который обнаружили в Керченском проливе, примерно в двухстах метрах от берега Таманского полуострова.