Россиянам предсказали не холодную, но снежную зиму

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Специалист центра погоды «Фобос» рассказал о характере предстоящей зимы

Прошлую зиму уже назвали самой теплой за всю историю наблюдений. Исходя из этого, синоптик Евгений Тишковец предположил, что предстоящая зима станет холодней предыдущей. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Тем не менее, сильных холодов ждать не стоит. Суровой зимы не ожидается, но высока вероятность обильного выпадения осадков в виде снега. «В целом, сезон будет мягким и снежным, а морозы умеренными. Самым теплым месяцем следующего зимнего сезона станет февраль», — отметил Тишковец.

Ранее Юга.ру рассказывали о затонувшем деревянном паруснике XIX века, который обнаружили в Керченском проливе, примерно в двухстах метрах от берега Таманского полуострова.

общество Погода

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