В Керченском проливе нашли затонувший парусник XIX века

18 сентября стало известно, что в Керченском проливе недалеко от Таманского полуострова студент обнаружил затонувший корабль

Затонувший деревянный парусник XIX века нашел магистрант Севастопольского государственного университета Сергей Родионов. Корабль находится в 200 метрах от берега Таманского полусострова, к юго-западу от мыса Кротки. Судно нашли при проведении сплошного водолазного обследования акватории около места предполагаемого древнегреческого города Корокондама.

При первом погружении сразу установили мачту и остатки борта. Судно имело латунную обшивку, это указывает на то, что оно могло быть военным.

В ближайшее время на месте собираются провести детальную фото- и видеофиксацию, а также сделать цифровую модель кораблекрушения. После экспедиции информацию об объекте передадут в управление госохраны культурного наследия администрации Краснодарского края.