К выходным на Кубани похолодает и вернутся дожди

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 18, 19 и 20 сентября

По данным гидрометцентра Кубани, в пятницу в регионе, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье пройдут кратковременные дожди с грозами и понижение температуры. Днем термометры покажут 25-30 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы 13-18 м/с. 19 сентября на Кубани местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью похолодает до 9-14 °С, днем будет 18-23 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

20 сентября осадки в крае прекратятся. Ночью воздух остынет до 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях — до 5-10 °С, днем будет 20-25 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет ясная погода. В ночные часы столбики термометров опустятся до 10-12 С, дневные температуры — 19-23 С. Ветер 2-5 м/с. На Черноморском побережье в субботу местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет 14-19 °С, днем — 18…23 °С. А в воскресенье на курортах без существенных осадков. Ночные температуры — 12-17 °С, дневные — 20-25 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске до 20 м/с.