В Краснодаре временно изменят движение автомобилей и трамваев

В Краснодаре с 18 сентября на улице Захарова ограничат движение машин и изменят маршрут трамваев

Движение машин ограничат по улице Захарова от Станкостроительной до Индустриальной в сторону Яблоновского моста с 21:00 18 сентября до 7:00 20 сентября. Там специалисты КТТУ заменят трамвайное полотно.

Объезд улицы Захарова в сторону Индустриальной организуют по двум полосам Станкостроительной. Кроме того, временно запретят левый поворот с улицы Захарова на Станкостроительную при движении от Яблоновского моста. На участке установят временные знаки, а водителям рекомендовали выезжать через Тургеневский мост.