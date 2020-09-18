В Краснодаре временно изменят движение автомобилей и трамваев
В Краснодаре с 18 сентября на улице Захарова ограничат движение машин и изменят маршрут трамваев
Движение машин ограничат по улице Захарова от Станкостроительной до Индустриальной в сторону Яблоновского моста с 21:00 18 сентября до 7:00 20 сентября. Там специалисты КТТУ заменят трамвайное полотно.
Объезд улицы Захарова в сторону Индустриальной организуют по двум полосам Станкостроительной. Кроме того, временно запретят левый поворот с улицы Захарова на Станкостроительную при движении от Яблоновского моста. На участке установят временные знаки, а водителям рекомендовали выезжать через Тургеневский мост.
Также из-за ремонта вечером 18 и 19 сентября изменится маршрут трамваев № 2 и № 4, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Маршрут № 2 «улица Декабристов — Индустриальная»
После 21:50 от конечной остановки «улица Декабристов» трамваи поедут по улицам Коммунаров, Гоголя до конечной остановки «Ж/д вокзал «Краснодар-I».
Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:
- 18 сентября от Декабристов в 21:36 и от Индустриальной — в 22:20;
- 19 сентября от Декабристов в 21:24 и от Индустриальной — в 22:10.
Маршрут № 4 «Комсомольский микрорайон — улица Индустриальная»
После 21:35 от конечной остановки «Комсомольский микрорайон» трамваи поедут по улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до остановки «улица им. 40-летия Победы».
Время отправления последних вагонов по стандартному маршруту:
- 18 сентября от Комсомольского микрорайона в 21:19, от улицы Индустриальной — в 22:19;
- 19 сентября от Комсомольского микрорайона в 21:02, от улицы Индустриальной — в 22:01.