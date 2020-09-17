Работники АО «Черномортранснефть» приняли участие в мотопробеге по местам боевой славы в 75-летие Победы
Мероприятие в честь 75-летия Победы было проведено в рамках мотодвижения, созданного в системе «Транснефть»
Клуб «Мототранснефть» был организован в 2019 году и объединил работников организаций системы «Транснефть» от Находки до Приморска. В 2020 году мотопробег стартовал 6 сентября. Участники посетили 32 населенных пункта.
В Новороссийске колонна мотоциклистов во главе с гендиректором АО «Черномортранснефть» Александром Зленко посетила памятник «Расстрелянный вагон», посвященный воинам 81-1 Краснознаменной морской стрелковой бригады в Грушовой балке. Также мотоциклисты посетили братскую могилу 2257 советским воинам в поселке Ниберджай. Участники пробега возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших солдат в Великой Отечественной войне.
Памяти «Стоп-Петуха»:
Далее участники патриотического пробега проедут по местам боевой славы и посетят мемориальные комплексы, расположенные в 8 городах Краснодарского края. После чего присоединятся в коллегам-участникам мотопробега в Брянске, Великих Луках и Санкт-Петербурге. Конечной точкой патриотической акции ПАО «Транснефть» станет столица страны.
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