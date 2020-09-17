Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиками на Кубани

В Кавказском районе вечером 16 сентября произошло ДТП с участием двух грузовиков

Авария случилась в 19:30 в районе станицы Казанской Кавказского района. По предварительным данным, 26-летний водитель КамАЗа с зерном не выдержал боковой интервал и врезался во встречный MAN с прицепом, который перевозил овощи. От удара обломки машин повредили легковой автомобиль Lada Priora, водитель которого не справился с управлением и тоже столкнулся со вторым грузовиком.

В результате ДТП погиб 49-летний водитель MAN, а водителя КамАЗа с тяжелыми травмами доставили в больницу Кропоткина.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Кропоткина.

Напомним, утром 9 сентября в Гулькевичском районе столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека