Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиками на Кубани

Краснодарский край

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В Кавказском районе вечером 16 сентября произошло ДТП с участием двух грузовиков

Авария случилась в 19:30 в районе станицы Казанской Кавказского района. По предварительным данным, 26-летний водитель КамАЗа с зерном не выдержал боковой интервал и врезался во встречный MAN с прицепом, который перевозил овощи. От удара обломки машин повредили легковой автомобиль Lada Priora, водитель которого не справился с управлением и тоже столкнулся со вторым грузовиком.

В результате ДТП погиб 49-летний водитель MAN, а водителя КамАЗа с тяжелыми травмами доставили в больницу Кропоткина.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ОГИБДД Кропоткина.

Напомним, утром 9 сентября в Гулькевичском районе столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека

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16.09.2020 в 19.30 на км 122+500 автодороги "Краснодар - Кропоткин гр. Ставропольского края ", в районе ст. Казанская Кавказского района, водитель 1994 г.р. управляя авто КАМАЗ с прицепом, перевозящий зерно, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с авто МАН с прицепом перевозящий овощи, который двигался во встречном направлении. От удара обломки частей столкнувшихся грузовых автомобилей причинили механические повреждения авто ЛАДА ПРИОРА, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд на поврежденный авто МАН. В результате происшествия водитель 1971 г.р. авто МАН погиб на месте, водитель авто КАМАЗ пострадал с тяжёлыми травмами доставлен в больницу г. Кропоткин. На месте происшествия работала следственно- оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. #соблюдайтеправиладорожногодвижения #соблюдаяПравиласохраняемЖизнь #встречнаяполоса #дорогатерриториязакона #gibdd_Kropotkin

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ДТП Кавказский район смерть

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