Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиками на Кубани

View this post on Instagram

16.09.2020 в 19.30 на км 122+500 автодороги "Краснодар - Кропоткин гр. Ставропольского края ", в районе ст. Казанская Кавказского района, водитель 1994 г.р. управляя авто КАМАЗ с прицепом, перевозящий зерно, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с авто МАН с прицепом перевозящий овощи, который двигался во встречном направлении. От удара обломки частей столкнувшихся грузовых автомобилей причинили механические повреждения авто ЛАДА ПРИОРА, водитель которого не справился с управлением и допустил наезд на поврежденный авто МАН. В результате происшествия водитель 1971 г.р. авто МАН погиб на месте, водитель авто КАМАЗ пострадал с тяжёлыми травмами доставлен в больницу г. Кропоткин. На месте происшествия работала следственно- оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. #соблюдайтеправиладорожногодвижения #соблюдаяПравиласохраняемЖизнь #встречнаяполоса #дорогатерриториязакона #gibdd_Kropotkin