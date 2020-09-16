В Сочи осудили мужчину за преступления против половой неприкосновенности шести детей

Следствие установило, что с 27 августа по 3 сентября 2019 года 44-летний житель Сочи на улице Ленина совершил насильственные действия сексуального характера против шести детей возрастом от 5 до 11 лет. Дальнейшие его действия пресекли, мужчину задержали.

В отношении него завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 16 сентября в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что суд признал его виновным. Мужчине назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности в воспитательных учреждениях в течение 15 лет.