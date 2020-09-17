В Северной Осетии появилось около 4 тыс. новых пользователей Wink

Число пользователей сервиса Wink от «Ростелекома» в Северной Осетии за лето увеличилась более чем на 4,3 тыс. человек

«Wink — это эволюционно более совершенный сервис, чем стандартное цифровое ТВ. Он мобильный, интерактивный, многоплановый, содержит очень широкий перечень контента, от кинопремьер до уроков по английскому языку. К тому же мы на период карантина открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам и образовательным роликам. Это помогло людям, оказавшимся на самоизоляции, поддерживать свое развитие и интересно проводить досуг даже в замкнутом пространстве домов и квартир», — отметил директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

Всего сервисом в республике пользуются более 26 тыс. абонентов. Мультимедийный сервис Wink — это возможность смотреть в одном приложении все популярные ТВ-каналы, видеофильмы и сериалы в HD и 4K-качестве. Он дает доступ к контенту с любого мобильного устройства, позволяет привязывать к одному аккаунту до пяти гаджетов и пользоваться ими одновременно. Широкий перечь настроек обеспечивает удобную навигацию, а гибкий подход к тарифам делает выбор максимально соответствующим интересам клиента.

«Из самоизоляции я вынес для себя три основных вывода: что я очень люблю проводить время со своими детьми; что человечество создало столько замечательных фильмов, которые не пересмотреть и до конца жизни; и что получать удовольствие от семейных просмотров стоит не больше, чем пара чашек капучино в месяц. Именно столько стоит пакет “Трансформер” на платформе Wink. В нашей семье все любят хорошее кино, мы подключились давно, протестировали сервис бесплатно, нам понравилось. Меня устроило хорошее качество контента и многие функции, которые учли производители продукта: такие, к примеру, как внятный интерфейс, фильтры фильмов по жанрам, странам, году выхода на экран — это значительно ускоряет и облегчает поиск, если необходимо найти что-то конкретное. Много фильмов в переводе Дмитрия “Гоблина” Пучкова — а это гарантированно отличное качество», — поделился мнением блогер Сослан Плиев.

Для пользователей Wink «Ростелеком» специально разработал уникальный пакет «Трансформер», который позволяет самостоятельно собрать набор фильмов и ТВ-каналов в соответствии со своими предпочтениями и не платить за лишнее.

Подключить сервис можно на сайте Wink, а узнать больше о продуктах и услугах компании — по телефону 88001000800.