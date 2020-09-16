Число смертей среди больных коронавирусом на Кубани достигло 229 человек
В Краснодаром крае за сутки с 15 по 16 сентября скончался один пациент с COVID-19
Напомним, к 16 сентября число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 12 тыс. 658 человек. С начала пандемии, по официальным данным краевого оперштаба, скончались 229 пациентов с COVID-19, в том числе один — за прошлые сутки.
В горбольницу Горячего Ключа поступил 83-летний житель Апшеронского района. Тест на коронавирус оказался положительным, а компьютерная томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию.
У пациента были сопутствующие заболевания — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
Напомним, в начале сентября глава Росздравнадзора заявила, что в больницах страны искажают статистику по смертности от коронавируса.
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