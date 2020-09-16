В Сочи 24-летняя девушка за рулем внедорожника насмерть сбила пешехода
Краснодарский край Маша Томилина
В Центральном районе Сочи ночью 15 сентября произошла автомобильная авария, в которой погиб мужчина
Инцидент случился около 23:00 на улице Пластунской. По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля Mercedes-GL сбила 47-летнего мужчину, который перебегал дорогу. При этом в зоне видимости был надземный пешеходный переход.
От удара пешеход погиб, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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