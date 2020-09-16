В Сочи 24-летняя девушка за рулем внедорожника насмерть сбила пешехода

Краснодарский край

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В Центральном районе Сочи ночью 15 сентября произошла автомобильная авария, в которой погиб мужчина

Инцидент случился около 23:00 на улице Пластунской. По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля Mercedes-GL сбила 47-летнего мужчину, который перебегал дорогу. При этом в зоне видимости был надземный пешеходный переход.

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От удара пешеход погиб, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ране Юга.ру писали, что в Сочи в апреле девушка погибла и парень пострадал, попав под машину. А в сентябре на трассе в Красную Поляну машина такси сбила корову. Животное выжило.

ДТП смерть Сочи

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