В Сочи 24-летняя девушка за рулем внедорожника насмерть сбила пешехода

Ране Юга.ру писали, что в Сочи в апреле девушка погибла и парень пострадал, попав под машину. А в сентябре на трассе в Красную Поляну машина такси сбила корову. Животное выжило.

Инцидент случился около 23:00 на улице Пластунской. По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля Mercedes-GL сбила 47-летнего мужчину, который перебегал дорогу. При этом в зоне видимости был надземный пешеходный переход.

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