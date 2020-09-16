«Идеальная жизнь — это ловушка». Wink покажет фильм «Вивариум»

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Wink представит эксклюзивную премьеру камерной драмы «Вивариум» 17 сентября

Фильм снят ирландским режиссером Лорканом Финнеганом. Главные роли исполнили номинант на «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс.

В центре сюжета молодая семейная пара, которая решает купить себе дом. Джемма и Том отправляются с риелтором на осмотр очередного спального района, где стоят абсолютно одинаковые таунхаусы. Риелтор показывает дом №9 и исчезает — пара остается в доме одна. Выбраться оттуда невозможно — это лабиринт одинаковых строений, и куда бы они ни ехали, все дороги ведут к дому №9. Застряв в этом странном месте, Джемма и Том получают коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребенка — получите свободу».

«Пиратство — страшное дело»:

«Возможность владеть собственным домом давно уже превратилась в несбыточную “сказочную” мечту. Коварная реклама ежедневно обещает нам “идеальную жизнь” — фантастическую версию реальности, к которой мы стремимся. Это — наживка, которая многих заводит в ловушку. Когда мы в нее попадаем, наша жизнь превращается в бесконечную погоню ради того, чтобы расплатиться с долгами. Мечта о собственном доме превращается в кошмар. Потребительство потребляет нас. “Вивариум” вырос на этих идеях. Он смотрит на обыденность через призму научной фантастики. Это сюрреалистичная и извращенная история — мрачновато-смешная, грустная, пугающая и странным образом доставляющая удовольствие. Я надеюсь, что зрителям она понравится и надолго останется в их головах», — сказал режиссер фильма Лоркан Финнеган.

«Вивариум» может показаться особенно актуальным на фоне пандемии и карантина, когда многие люди оказались в изоляции, как и главные герои картины. Создатели фильма убеждены, что его оценят любители хорроров, психологических триллеров и социальных драм.

Интернет Кино Кинопрокат Ростелеком

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