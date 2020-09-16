Менеджеры «ЕвроХима» вошли в число лучших руководителей РФ

В этом ежегодном рейтинге представители руководства компании «ЕвроХим» заняли первые места.

Совладелец «ЕвроХима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко вошел в число 50 бизнес-лидеров страны. Гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев был признан лучшим руководителем в химической промышленности РФ. Первое место в рейтинге главе «ЕвроХима» было присуждено впервые.

Бывший гендиректор СУЭК, а ныне главный исполнительный директор Группы «ЕвроХим» Владимир Рашевский стал лучшим главой компании в топливно-энергетическом комплексе по итогам 2019 года.