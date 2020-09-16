Менеджеры «ЕвроХима» вошли в число лучших руководителей РФ

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15 сентября Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» опубликовали «Топ-1000 российских менеджеров»

В этом ежегодном рейтинге представители руководства компании «ЕвроХим» заняли первые места.

Совладелец «ЕвроХима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко вошел в число 50 бизнес-лидеров страны. Гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев был признан лучшим руководителем в химической промышленности РФ. Первое место в рейтинге главе «ЕвроХима» было присуждено впервые.

Бывший гендиректор СУЭК, а ныне главный исполнительный директор Группы «ЕвроХим» Владимир Рашевский стал лучшим главой компании в топливно-энергетическом комплексе по итогам 2019 года.

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Начальный пул кандидатов состоит из 1000 лауреатов рейтинга прошлого года. Им предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата нового рейтинга, выдвинуть членов своей команды и до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.

Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет, которые на сайте проекта производят онлайн-оценку своих коллег в рамках функционального направления. Это позволяет объективно оценить профессиональную репутацию.

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