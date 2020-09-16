В сельских школах Майкопского района появился скоростной интернет и ноутбуки-трансформеры

Майкопский район в сентябре включился в работу по созданию в сельских школах цифровой образовательной среды

В рамках реализации в Адыгее федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 11 школ Майкопского района получили к новому учебному году современное компьютерное оборудование на сумму более 19 млн рублей.

В школах уже установили многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки-трансформеры с сенсорным экраном для педагогов и для мобильных классов, а также интерактивные комплексы с вычислительными блоками, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Майкопского района.

Оборудование уже используется в процессе обучения в образовательных учреждениях хуторов Северо-Восточные Сады, Пролетарский, Шунтук, Красная Улька, поселках Тульском, Первомайском и Табачном, в двух учебных корпусах образовательного центра № 7 в поселке Каменномостском, а также в станицах Курджипской и Кужорской. Кроме того, в рамках федерального проекта в сельских школах района увеличат скорость интернет-подключения до 50 Мбит в секунду по сравнению с нынешней — до 2 Мбит в секунду.

Для мониторинга цифровой трансформации образовательных организаций 10-11 сентября в Адыгее побывал федеральный эксперт Владимир Шулов. Свои показатели ему продемонстрировал образовательный центр № 6 Майкопского района в станице Кужорской.

«Благодаря нацпроекту и поддержке главы Адыгеи, мы получили возможность предоставить равные условия в получении образовательных услуг для ребят из сельской глубинки. Сегодня к цифровой среде подключены пока 11 школ, но этот процесс будет продолжен. А чтобы цифровые технологии успешно реализовать в школах, предусмотрено повышение квалификации педагогов и наставников», — сказал глава Майкопского района Олег Топоров.

В управлении образования администрации района добавили, что цифровая среда позволяет сделать обучение более интерактивным, интересным, способствует индивидуализации образовательного процесса и упрощает процесс обучения школьников, которые занимаются дистанционно.