В сельских школах Майкопского района появился скоростной интернет и ноутбуки-трансформеры

Адыгея

Распечатать

Майкопский район в сентябре включился в работу по созданию в сельских школах цифровой образовательной среды

В рамках реализации в Адыгее федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 11 школ Майкопского района получили к новому учебному году современное компьютерное оборудование на сумму более 19 млн рублей.

В школах уже установили многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки-трансформеры с сенсорным экраном для педагогов и для мобильных классов, а также интерактивные комплексы с вычислительными блоками, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Майкопского района.

Оборудование уже используется в процессе обучения в образовательных учреждениях хуторов Северо-Восточные Сады, Пролетарский, Шунтук, Красная Улька, поселках Тульском, Первомайском и Табачном, в двух учебных корпусах образовательного центра  № 7 в поселке Каменномостском, а также в станицах Курджипской и Кужорской. Кроме того, в рамках федерального проекта в сельских школах района увеличат скорость интернет-подключения до 50 Мбит в секунду по сравнению с нынешней — до 2 Мбит в секунду.

Для мониторинга цифровой трансформации образовательных организаций 10-11 сентября в Адыгее побывал федеральный эксперт Владимир Шулов. Свои показатели ему продемонстрировал образовательный центр № 6 Майкопского района в станице Кужорской.

«Благодаря нацпроекту и поддержке главы Адыгеи, мы получили возможность предоставить равные условия в получении образовательных услуг для ребят из сельской глубинки. Сегодня к цифровой среде подключены пока 11 школ, но этот процесс будет продолжен. А чтобы цифровые технологии успешно реализовать в школах, предусмотрено повышение квалификации педагогов и наставников», — сказал глава Майкопского района Олег Топоров.

В управлении образования администрации района добавили, что цифровая среда  позволяет сделать обучение более интерактивным, интересным, способствует индивидуализации образовательного процесса и упрощает процесс обучения школьников, которые занимаются дистанционно.

Майкопский район Технологии Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Определился соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов
В сельских школах Майкопского района появился скоростной интернет и ноутбуки-трансформеры
На Кубани четырех детей нашли в сонном отравленном состоянии, началась проверка
В Геленджике водитель устроил хаотичную езду на дороге и напал с ножом на полицейского
«Концессии водоснабжения» в Геленджике решили вернуть график подачи воды, хотя его и не убирали
В Краснодаре горит сауна на улице Стасова

Лента новостей

Статьи

«Сначала кричал, что не хочет ничего слышать про мост, а сейчас затих»

Как Крымский мост изменил жизнь людей на юге

Статьи

«Не было сил улыбаться каждому, просто вышли и помогаем»

Как собирают гуманитарную помощь для погорельцев в Музыкальном

Статьи

«Любить себя не стыдно»

Фотограф из Краснодара снимает обнаженных женщин в бодипозитивном проекте

Реклама на портале