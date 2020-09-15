На Кубани четырех детей нашли в сонном отравленном состоянии, началась проверка

15 сентября в следственном комитете рассказали о том, что в Усть-Лабинском районе следователи устанавливают обстоятельства отравления малолетних детей

Известно, что 40-летняя женщина живет с детьми на улице Пушкина в Усть-Лабинске. По предварительным данным, вечером 14 сентября четыре девочки в возрасте от 3 до 11 лет дома употребили лекарства. Спустя время 19-летний сын женщины нашел своих сестер в сонном состоянии.

Парень вызвал скорую помощь, врачи госпитализировали детей. Сейчас они в стабильном состоянии и находятся в медучреждении, им продолжают оказывать помощь, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю 15 сентября.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Изучаются условия жизни и воспитания малолетних.

Как писали Юга.ру, в марте на Кубани ребенок отравился средством от насекомых и впал в кому.