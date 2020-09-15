В Геленджике водитель устроил хаотичную езду на дороге и напал с ножом на полицейского

Краснодарский край

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15 сентября в полиции рассказали о мужчине в Геленджике, который неадекватно себя вел и представлял опасность для окружающих

В полиции рассказали, что на одной из центральных улиц Геленджика хаотично двигалась Lada Granta и тем самым создавала угрозу возникновения ДТП. Автомобиль остановили сотрудники полиции.

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Водитель, предположительно, был пьян. Он отказался предъявлять документы и попытался скрыться. Полицейские начали преследовать его. В момент задержания мужчина оказал сопротивление и начал угрожать полицейским предметом, похожим на нож, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В видео, которое опубликовал телеграм-канал «Хороший Геленджик», очевидец рассказал, что водитель бросился с ножом и задел сотрудника полиции.

Нарушителя доставили в отдел МВД. Так как мужчина отказался от медицинского освидетельствования, в отношении него составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Проводится проверка.

Геленджик Насилие Полиция

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