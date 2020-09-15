В Краснодаре горит сауна на улице Стасова

Краснодарский край

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В Краснодаре во второй половине дня 15 сентября начался пожар на улице Стасова

UPD: в 18:59 пламя потушили.

Сообщение о пожаре поступило в 17:13. Спустя семь минут на место прибыли спасатели. Они определили, что горит здание на площади 80 кв. метров. Судя по сообщениям очевидцев из соцсетей, дым идет от местной бани.

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На месте работают три ствола и три звена газодымозащитной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 18:05 пожар локализовали на площади 180 кв. метров. Пламя тушат 46 человек и 14 единиц техники.

Краснодар МЧС Пожары

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