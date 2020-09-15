В Краснодаре горит сауна на улице Стасова
Краснодарский край Анастасия Щеглова
В Краснодаре во второй половине дня 15 сентября начался пожар на улице Стасова
UPD: в 18:59 пламя потушили.
Сообщение о пожаре поступило в 17:13. Спустя семь минут на место прибыли спасатели. Они определили, что горит здание на площади 80 кв. метров. Судя по сообщениям очевидцев из соцсетей, дым идет от местной бани.
На месте работают три ствола и три звена газодымозащитной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 18:05 пожар локализовали на площади 180 кв. метров. Пламя тушат 46 человек и 14 единиц техники.
Читайте также
«Любить себя не стыдно»
Фотограф из Краснодара снимает обнаженных женщин в бодипозитивном проекте