В Краснодаре горит сауна на улице Стасова

На месте работают три ствола и три звена газодымозащитной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 18:05 пожар локализовали на площади 180 кв. метров. Пламя тушат 46 человек и 14 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в 17:13. Спустя семь минут на место прибыли спасатели. Они определили, что горит здание на площади 80 кв. метров. Судя по сообщениям очевидцев из соцсетей , дым идет от местной бани.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.