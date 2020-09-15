На Сахалине сочинец украл у женщины украшения на четверть миллиона рублей, чтобы купить билет до дома
15 сентября в полиции рассказали об уголовном деле в отношении жителя Сочи, который совершил кражу в Сахалинской области
В дежурную часть одного из округов Сахалинска поступило заявление от 33-летней жительницы села Сокол. Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе в гости. После его ухода она обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью более 250 тыс. рублей.
Полицейские установили личность мужчины, им оказался 29-летний житель Сочи. Злоумышленник сдал краденное в ломбард и купил билет до дома. Его объявили в федеральный розыск.
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В результате мужчину нашли совместно с кубанскими сотрудниками полиции. Задержанный рассказал, что, когда женщина ушла спать, он обыскал шкаф и похитил оттуда драгоценности. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере), сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области 15 сентября.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале сентября в Краснодаре мужчина украл для девушки игрушку и воздушные шары, чтобы похитить у нее цепочку и телефон.
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