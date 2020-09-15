На Сахалине сочинец украл у женщины украшения на четверть миллиона рублей, чтобы купить билет до дома

15 сентября в полиции рассказали об уголовном деле в отношении жителя Сочи, который совершил кражу в Сахалинской области

В дежурную часть одного из округов Сахалинска поступило заявление от 33-летней жительницы села Сокол. Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе в гости. После его ухода она обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью более 250 тыс. рублей.

Полицейские установили личность мужчины, им оказался 29-летний житель Сочи. Злоумышленник сдал краденное в ломбард и купил билет до дома. Его объявили в федеральный розыск.