В Адыгее восстановили строительство проблемного ЖК «Тургеневский-2»

Как писали Юга.ру, в 2012-2013 годах застройщик Аскербий Емтыль начал строить жилой комплекс с привлечением денег дольщиков. В сентябре 2018 года Емтыль был признан банкротом и в отношении него открыли процедуру реализации имущества. В результате остались недостроенными девять домов в разной стадии готовности — от 38% до 99%. Квартиры в них купили более 500 человек.

Для завершения строительства жилищного комплекса руководство Адыгеи нашло нового подрядчика — ООО «Форвард», которое уже приступило к работам. Глава Адыгеи проконтролировал ход восстановления строительства и 14 сентября побывал на стройплощадке строения № 16, где работы практически завершены.

Строители приступили к работам и в трех других домах. Там требуется провести инженерные коммуникации и сделать отделочные работы.

Представитель фирмы-подрядчика доложил, что завершение строительства домов будет поэтапным. В первую очередь стоит задача достроить в этом году четыре строения (13, 14, 15 и 16) — в каждом доме по 64 квартиры. Планируется, что уже в следующем году они будут сданы в эксплуатацию.

Также в поселке Яблоновском глава Адыгеи провел встречу с активом участников строительства еще одного долгостроя — ЖК «Подсолнух». Органы власти региона рассматривают возможные пути решения проблемы, один из них — выплата компенсаций. Мурат Кумпилов подчеркнул, что органы власти Адыгеи смогут принять меры по решению проблемы с долгостроем ЖК «Подсолнух» только после выработки единого подхода со стороны граждан, которые должны прийти к одному мнению по выходу из ситуации.