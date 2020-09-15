«Ростелеком» в Дагестане подключил к виртуальному центру обработки данных (ВЦОД) промышленную компанию АО «Керамогранит»

Это крупнейший в республике завод с объемом производства до 1,7 млн кв. метров керамогранитной плитки в год. Теперь предприятие может самостоятельно управлять обработкой и хранением информации, сетевыми и вычислительными ресурсами на облачной платформе от провайдера. «“Виртуальный ЦОД” — это выгодная и безопасная альтернатива собственной ИТ-инфраструктуре. Он может подключаться как единичная услуга, так и использоваться клиентом при создании системы вычислительных мощностей на основе собственной инфраструктуры оператора. Сервис имеет круглосуточную техническую поддержку, доступ через закрытую VPN-сеть, защиту от DDoS-атак, функции резервного копирования и самостоятельного восстановления информации. Кроме базового пакета мы можем предоставить заказчику дополнительные сервисы для функционала и интегрирования», — рассказал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.

Крым, Абхазия и Дагестан: Три курорта и намного больше причин туда поехать

Высокая безопасность размещения данных в дата-центрах «Ростелекома» подтверждена сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS (англ. Payment Card Industry Data Security Standard — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт, учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover) и гарантируется SLA SLA (англ. Service Level Agreement — термин методологии ITIL, обозначающий формальный договор между заказчиком услуги и ее поставщиком, содержащий описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень качества предоставления данной услуги). Подключение и настройка опций ВЦОДа происходит прямо на сайте компании. Для дополнительной оптимизации расходов «Ростелеком» ввел посуточную тарификацию услуги, чтобы клиентам могли подстраиваться под плавающую загрузку производства, как, например, при сезонном спросе на продукцию. С одной стороны, это позволяет использовать и оплачивать только необходимые в конкретный момент вычислительные мощности. С другой — по мере роста бизнеса возможно оперативно увеличивать и масштабировать потребление вычислительных ресурсов и программных лицензий.

Читайте также: В Дагестане двух женщин поймали на продаже местных девушек в Бахрейн для занятия проституцией