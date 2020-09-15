Эссе краснодарской школьницы отобрано для «Энциклопедии будущего»

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МТС, издательство «АСТ» и благотворительный фонд «Система» подвели итоги федерального конкурса «Будущее время Поколения М»

Литературная работа краснодарской одиннадцатикласссницы Инны Фрейлах попала в число лучших. Ее планируют включить в иллюстрированную энциклопедию, которая должна появиться в российских книжных уже в этом году.

Инна написала эссе на тему «Медицина будущего». Школьница порассуждала о том, каким будет Краснодар в 2045 году, какие проблемы будут беспокоить наших потомков и как будут решаться вопросы здравоохранения. По мнению юной авторки, в медицине будет активно развиваться направление фаунотерапии. Этот метод также известен как пет-терапия и зоотерапия; он подразумевает, что в лечение пациентов непременно внедряются животные, благотворно воздействующие на организм человека.

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Инне Фрейлах 16 лет. Она мечтает стать врачом. Это первый литературный опыт школьницы, представленный широкой публике. О проекте «Поколение М» узнала из интернета.

«Моя опора и гуру — моя бабушка. Она считает, что очень важно грамотно и красиво излагать свои мысли, поэтому я пишу на волнующие меня темы. И конечно, мне очень интересно посмотреть через 20-30 лет, что из фантазий конкурсантов сбылось, а что нет», — сказала Фрейлах.

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В проекте могли участвовать дети 11-18 лет. Для этого ребятам необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось фантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М», и своим творчеством могут помочь тяжелобольным сверстникам. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 млн рублей, которые направлены на 57 детских операций. Организаторы проекта убеждены, что такой механизм с детства позволяет формировать гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

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