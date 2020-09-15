Эссе краснодарской школьницы отобрано для «Энциклопедии будущего»

МТС, издательство «АСТ» и благотворительный фонд «Система» подвели итоги федерального конкурса «Будущее время Поколения М»

Литературная работа краснодарской одиннадцатикласссницы Инны Фрейлах попала в число лучших. Ее планируют включить в иллюстрированную энциклопедию, которая должна появиться в российских книжных уже в этом году.



Инна написала эссе на тему «Медицина будущего». Школьница порассуждала о том, каким будет Краснодар в 2045 году, какие проблемы будут беспокоить наших потомков и как будут решаться вопросы здравоохранения. По мнению юной авторки, в медицине будет активно развиваться направление фаунотерапии. Этот метод также известен как пет-терапия и зоотерапия; он подразумевает, что в лечение пациентов непременно внедряются животные, благотворно воздействующие на организм человека.

Инне Фрейлах 16 лет. Она мечтает стать врачом. Это первый литературный опыт школьницы, представленный широкой публике. О проекте «Поколение М» узнала из интернета. «Моя опора и гуру — моя бабушка. Она считает, что очень важно грамотно и красиво излагать свои мысли, поэтому я пишу на волнующие меня темы. И конечно, мне очень интересно посмотреть через 20-30 лет, что из фантазий конкурсантов сбылось, а что нет», — сказала Фрейлах.

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