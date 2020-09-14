Сбербанк предложил бизнесу южных регионов на «Деловые поездки»

«Деловые поездки» сокращают административные и управленческие расходы на командировки путем автоматизации оформления всех документов: от выбора и бронирования билета до печати авансовых отчетов и бухгалтерской документации. Сервисный сбор для бизнес-путешествий фиксированный и не привязан к цене билета или стоимости проживания в гостинице. Сервис доступен с любого устройства с интернетом, так как реализован непосредственно в интернет-банке Сбербанка — на платформе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Процесс бронирования билетов с помощью «Деловых поездок» занимает несколько минут.

«Сбербанк максимально быстро адаптировался под новые задачи бизнеса в условиях пандемии и запустил сервис “Деловые поездки”. Мы фиксируем высокий интерес малого бизнеса к этому продукту. Предприниматели юга РФ и Северного Кавказа, которые уже работают с ним, отмечают простой интерфейс, удобство в использовании, быстроту и качество предоставляемых отчетных документов, а главное — снижение издержек на командировки за счет фиксированного сервисного сбора за услуги. Сервис предлагает масштабный выбор вариантов проезда и размещения сотрудников. Выбрать можно как удобный вид транспорта, так и любой из нужных видов проживания: с сервисом сотрудничают уже более 1 млн отелей и гостиниц по всей РФ и во многих странах мира», — сказала директор управления транзакционного бизнеса Юго-Западного Сбербанка Ольга Катасонова.

«Мы занимаемся растениеводством. По роду своей деятельности приходится довольно часто ездить в командировки. “Деловые поездки” от Сбербанка значительно сократили нам время на оформление билетов. Процесс бронирования с помощью сервиса занимает не более 10 минут, оплатить можно как с расчетного счета, так и при помощи бизнес-карты. Удобно, что все оформляется сразу в режиме одного окна полностью “под ключ” в привычном приложении “Сбербанк Бизнес Онлайн”. Дополнительно в сервисе сразу формируются все нужные отчетные документы в электронном виде», — глава ростовского КФХ Светлана Борисова.

Удобство нового сервиса Сбербанка составляет и возможность его дистанционного подключения — клиенту банка достаточно быть пользователем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выбрать в меню приложения раздел «Деловые поездки». Подробнее о сервисе можно узнать по ссылке.