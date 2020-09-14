Под Новороссийском сгорела фура

Краснодарский край

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На трассе под Новороссийском 14 сентября случился пожар

Сообщение о пожаре в Крымском районе, на дороге Новороссийск — Краснодар, поступило диспетчеру в 11:50. В паблике «Новороссийск ДТП» указали, что происшествие случилось перед поселком Жемчужным. Судя по опубликованному видео, загорелись сразу два фургона машины.

На месте работали две единицы техники и девять спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце июля в другом районе Краснодарского края произошло похожее происшествие: в Тихорецком районе на дороге загорелся грузовик.

Крымский район МЧС Новороссийск Пожары Транспорт

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