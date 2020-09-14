Восточный обход Краснодара утром встал в 10-балльную пробку

В Краснодаре утром 14 сентября зафиксировали рекордную для этого времени пробку. Машины скопились на Восточном обходе

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:30 на Восточном обходе от моста над железной дорогой до шлюза скопилась пробка протяженностью 12,6 км. В ней можно было потерять 2 часа 18 минут, что на 1 час 44 минуты больше обычного.

В 11:30 от улицы Восточной до Богатырской зафиксировали самую длинную пробку недели для этого времени. Ее протяженность составила 6,1 км. Загруженность Восточного обхода к Мачуги достигла 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

В 10:42 плотное движение было на Мачуги — Трамвайной. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 7 баллов выше обычного.

Крупнейшими пробками утром 14 сентября были: