Восточный обход Краснодара утром встал в 10-балльную пробку

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 14 сентября зафиксировали рекордную для этого времени пробку. Машины скопились на Восточном обходе

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:30 на Восточном обходе от моста над железной дорогой до шлюза скопилась пробка протяженностью 12,6 км. В ней можно было потерять 2 часа 18 минут, что на 1 час 44 минуты больше обычного.

Читайте также:

В 11:30 от улицы Восточной до Богатырской зафиксировали самую длинную пробку недели для этого времени. Ее протяженность составила 6,1 км. Загруженность Восточного обхода к Мачуги достигла 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

В 10:42 плотное движение было на Мачуги — Трамвайной. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 7 баллов выше обычного.

Крупнейшими пробками утром 14 сентября были:

  • 9:59 — Восточный обход от моста над железной дорогой до шлюза. Пробка длиной 12,6 км продержалась 1 час 30 минут;
  • 9:52 — улицы Мачуги, Бородинская, Горячеключевская от Трамвайной до Восточного обхода. Пробка протяженностью 5 км продержалась 1 час 10 минут;
  • 7:43 — улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 40 минут;
  • 7:56 — улицы Восточно-Кругликовская и Школьная от 40-летия Победы до Северной. Пробка протяженностью 2,8 км продержалась 1 час 30 минут;
  • 8:43 — улицы Красных Партизан и Бабушкина от остановки КНИИСХ до Каляева. Пробка длиной 2,7 км продержалась 1 час 30 минут.

Онлайн-карту пробок на дорогах Краснодара можно посмотреть здесь. Материал о том, чем занять себя в дорожном заторе читайте тут.

Автомобили Краснодар Пробки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Восточный обход Краснодара утром встал в 10-балльную пробку
На выборах губернатора Кубани Кондратьев получил почти 83% голосов
В Краснодаре начали собирать помощь пострадавшим при пожаре в доме Музыкального микрорайона
Две туристки из Краснодарского края получили травмы и не смогли спуститься с Эльбруса
Оперштаб Кубани снова заявил о 92 случаях заболевания COVID-19 в регионе
Власти Краснодара назвали причину пожара в многоэтажке в Музыкальном микрорайоне

Лента новостей

Реклама на портале