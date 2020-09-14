Восточный обход Краснодара утром встал в 10-балльную пробку
В Краснодаре утром 14 сентября зафиксировали рекордную для этого времени пробку. Машины скопились на Восточном обходе
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:30 на Восточном обходе от моста над железной дорогой до шлюза скопилась пробка протяженностью 12,6 км. В ней можно было потерять 2 часа 18 минут, что на 1 час 44 минуты больше обычного.
В 11:30 от улицы Восточной до Богатырской зафиксировали самую длинную пробку недели для этого времени. Ее протяженность составила 6,1 км. Загруженность Восточного обхода к Мачуги достигла 10 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
В 10:42 плотное движение было на Мачуги — Трамвайной. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 7 баллов выше обычного.
Крупнейшими пробками утром 14 сентября были:
- 9:59 — Восточный обход от моста над железной дорогой до шлюза. Пробка длиной 12,6 км продержалась 1 час 30 минут;
- 9:52 — улицы Мачуги, Бородинская, Горячеключевская от Трамвайной до Восточного обхода. Пробка протяженностью 5 км продержалась 1 час 10 минут;
- 7:43 — улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 40 минут;
- 7:56 — улицы Восточно-Кругликовская и Школьная от 40-летия Победы до Северной. Пробка протяженностью 2,8 км продержалась 1 час 30 минут;
- 8:43 — улицы Красных Партизан и Бабушкина от остановки КНИИСХ до Каляева. Пробка длиной 2,7 км продержалась 1 час 30 минут.
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