На Кубани неделя начнется с солнечной и жаркой погоды
Синоптики представили прогноз погоды по Краснодарскому краю на 14, 15 и 16 сентября
По данным краевого гидрометцентра, 14 сентября на Кубани ожидается сухая и теплая погода — днем будет 27-32 °С, местами до 34 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре в понедельник прогнозируют ясную и ветреную погоду — воздух будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 30-32 °С.
На Черноморском побережье 14 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с.
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Во вторник и среду на Кубани сохранится сухая погода. Ночные температуры — 12-17 °С, местами в восточной части региона похолодает до 9-14 °С, днем термометры покажут 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, 15 порывы могут усилиться до 12-17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре до следующих выходных в небе будет ясно. К середине недели посвежеет до 28 °С в дневные часы, по ночам будет прохладно — до 15 °С. Ветер 3-4 м/с.
На побережье Черного моря ожидается солнечная погода. Ночью будет 16-21 °С, днем — 26-31 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях: Темрюк — 20 °C, Ейск и Приморско-Ахтарск — 22 °C, Анапа и Новороссийск — 23 °C, Туапсе и Геленджик — 25 °C, Сочи — 26 °C.
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