На Кубани неделя начнется с солнечной и жаркой погоды

Синоптики представили прогноз погоды по Краснодарскому краю на 14, 15 и 16 сентября

По данным краевого гидрометцентра, 14 сентября на Кубани ожидается сухая и теплая погода — днем будет 27-32 °С, местами до 34 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В Краснодаре в понедельник прогнозируют ясную и ветреную погоду — воздух будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 30-32 °С. На Черноморском побережье 14 сентября будет солнечно. Воздух прогреется до 32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с.

Читайте также: Как долго продлится бархатный сезон на курортах Кубани