Банк УРАЛСИБ возобновил выдачу автокредитов по программе господдержки
Банк УРАЛСИБ возобновил прием заявок и выдачу кредитов по программам с господдержкой автокредитования
Участие в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяет получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10% от его стоимости. (Перечень автомобилей для программ кредитования с господдержкой определяет Минпромторг РФ.)
Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, в том числе — находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Среди обязательных условий обеих программ — наличие водительских прав у клиента отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах).
Перечень марок и моделей автомобилей, участвующих в программе, расширен. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ — до 1,5 млн рублей включительно. Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости автомобиля. Автомобиль должен быть произведен в 2020 году, и на него должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства.
В рамках госпрограмм можно предоставить кредит с остаточным платежом — клиент может погасить последний платеж за счет личных средств, либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in).
Подробнее об условиях кредитования можно узнать в офисах ПАО «Банк УРАЛСИБ», по телефону 88002505757 и на сайте банка.