Банк УРАЛСИБ возобновил выдачу автокредитов по программе господдержки

Участие в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволяет получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10% от его стоимости. (Перечень автомобилей для программ кредитования с господдержкой определяет Минпромторг РФ.)

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют одного и более несовершеннолетних детей, в том числе — находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Среди обязательных условий обеих программ — наличие водительских прав у клиента отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2019 и 2020 годах).