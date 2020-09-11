Жертвами коронавируса на Кубани стали еще 4 человека

Оперштаб Кубани 11 сентября рассказал подробности четырех летальных случаев от COVID-19, которые были зафиксированы в крае за последние сутки

Напомним, на Кубани за прошлые сутки зафиксировали 88 носителей коронавируса и 4 смерти. Позже в региональном оперштабе сообщили, что летальные случаи произошли в Крымской и Красноармейской центральных районных больницах и в горбольнице Горячего Ключа.

В Крымском районе скончалась 43-летняя пациентка из станицы Гостагаевской и 45-летний мужчина из Раевской. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, у нее развилась двусторонняя пневмония, врачи не смогли спасти ее. Отмечается, что больная также страдала сахарным диабетом. Житель Раевской был подключен к ИВЛ, однако у него также развилась двустороняя пневмония на фоне коронавируса, а лечение не помогло.

В Красноармейской ЦРБ скончалась жительница Динского района в возрасте 45 лет. Коронавируса вызвал у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию. По данным оперштаба, у пациентки также диагностировали гипертонию и болезни сердца.

В ковид-госпитале Горячего Ключа умерла 70-летняя пенсионерка из Северского района, которая была госпитализирована в медучреждение в тяжелом состоянии. Региональные власти подчеркнули, что женщина скончалась из-за тяжелой формы коронавирусной инфекции и двусторонней полисегментарной пневмонии, а среди сопутствующих заболеваний у нее были хроническая сердечная недостаточность и гипертония.