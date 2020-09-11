В выходные на Кубани прогнозируют ясную погоду и жару до 33 °С

По данным гидрометцентра Кубани, утром 11 сентября в регионе возможен туман. В целом в пятницу по краю, в том числе Краснодар и курорты Черноморского побережья, будет сухо. Днем столбики термометров достигнут отметок в 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В субботу и воскресенье в крае установится сухая погода. По ночам температура будет опускаться до 13-18 °С, в юго-восточных предгорьях — до 10-15 °С. В дневные часы 12 и 13 сентября воздух прогреется до 28-33 °С. Ветер 6-11 м/с, с порывами 12-17 м/с. В Новороссийске скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные будет солнечно и жарко — до 32 °С. Ветер 3-5 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 10 сентября): Приморско-Ахтарск — 21 °C, Ейск — 22 °C, Темрюк — 23 °C, Анапа, Туапсе и Геленджик — 25 °C, Новороссийск и Сочи — 26 °C.

Напомним, в начале прошлой недели улицы Краснодара затопило после дождя, а в одной из школ протекла крыша. А в первые выходные осени сильные ливни прошли на Черноморском побережье.