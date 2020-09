В ККБ № 2 запустили бесплатную реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус

View this post on Instagram

Дорогие друзья! В нашей поликлинике СКАЛ начала свою работу программа по медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. У части пациентов эта болезнь протекает очень тяжело: люди попадают в отделение реанимации, их подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Но даже выписка из больницы не означает, что человек полностью здоров. Ковид может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца никогда не уйти. У людей, которые тяжело переносят ковид, часто бывает мышечная слабость. Особенно если человек оказался в отделении реанимации и долго лежал. Поэтому во всем мире реабилитацию пытаются начать как можно раньше. Чтобы помочь вам восстановиться после этого тяжелого недуга, мы разработали специальную программу. Ее можно пройти в условиях дневного стационара по направлению из поликлиники в рамках полиса ОМС (бесплатно), предварительно записавшись по телефону 222-000-2, либо в отделении восстановительного лечения на платной основе (телефон +7(989)128-06-36). Программа в себя включает консультацию врачей, специальные массажи, лечебно-физическую культуру, физиотерапию. По показаниям спектр процедур и консультаций может быть расширен с учетом сопутствующего заболевания. Мы рады будем вам помочь! #ккб2 #реабилитация #коронавирус #covid #поликлиника #СКАЛ #лечениекраснодар#восстановление #Краснодар