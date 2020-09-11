В ККБ № 2 запустили бесплатную реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус

В Краснодаре в середине сентября стартовала реабилитационная программа для пациентов, которые имеют последствия после заражения коронавирусом

Напомним, 10 сентября в Краснодарском крае официально сообщили о заражении 12 тыс. 107 человек. Из них выздоровели 9 тыс. 743 пациентов, еще 205 скончались. В этот же день в краевой клинической больнице № 2 рассказали, что в поликлинике СКАЛ начала действовать программа медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19.

«Ковид может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца никогда не уйти. У людей, которые тяжело переносят ковид, часто бывает мышечная слабость. Особенно если человек оказался в отделении реанимации и долго лежал», — сообщили в инстаграме учреждения. В посте добавили, что поэтому «во всем мире реабилитацию пытаются начать как можно раньше».