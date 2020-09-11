В ККБ № 2 запустили бесплатную реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус
В Краснодаре в середине сентября стартовала реабилитационная программа для пациентов, которые имеют последствия после заражения коронавирусом
Напомним, 10 сентября в Краснодарском крае официально сообщили о заражении 12 тыс. 107 человек. Из них выздоровели 9 тыс. 743 пациентов, еще 205 скончались.
В этот же день в краевой клинической больнице № 2 рассказали, что в поликлинике СКАЛ начала действовать программа медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19.
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«Ковид может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца никогда не уйти. У людей, которые тяжело переносят ковид, часто бывает мышечная слабость. Особенно если человек оказался в отделении реанимации и долго лежал», — сообщили в инстаграме учреждения.
В посте добавили, что поэтому «во всем мире реабилитацию пытаются начать как можно раньше».
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Сейчас пройти лечение можно в условиях дневного стационара по направлению из поликлиники. В таком случае курс пройдет в рамках полиса ОМС и будет бесплатным, записаться надо по телефону 8 (861) 222-00-02. На платной основе можно пройти терапию в отделении восстановительного лечения, для этого следует позвонить по телефону, указанному в публикации.
Программа включает в себя консультацию врачей, массажи, физиотерапию и лечебную физкультуру. При показаниях спектр процедур может быть расширен, добавили в пресс-службе больницы.
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Дорогие друзья! В нашей поликлинике СКАЛ начала свою работу программа по медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. У части пациентов эта болезнь протекает очень тяжело: люди попадают в отделение реанимации, их подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Но даже выписка из больницы не означает, что человек полностью здоров. Ковид может приводить к разным последствиям: от кратковременной потери обоняния до мышечной слабости, которая может до конца никогда не уйти. У людей, которые тяжело переносят ковид, часто бывает мышечная слабость. Особенно если человек оказался в отделении реанимации и долго лежал. Поэтому во всем мире реабилитацию пытаются начать как можно раньше. Чтобы помочь вам восстановиться после этого тяжелого недуга, мы разработали специальную программу. Ее можно пройти в условиях дневного стационара по направлению из поликлиники в рамках полиса ОМС (бесплатно), предварительно записавшись по телефону 222-000-2, либо в отделении восстановительного лечения на платной основе (телефон +7(989)128-06-36). Программа в себя включает консультацию врачей, специальные массажи, лечебно-физическую культуру, физиотерапию. По показаниям спектр процедур и консультаций может быть расширен с учетом сопутствующего заболевания. Мы рады будем вам помочь! #ккб2 #реабилитация #коронавирус #covid #поликлиника #СКАЛ #лечениекраснодар#восстановление #Краснодар