Мэрия Краснодара представила план благоустройства Пашковского микрорайона в 2021-2022 годах
10 сентября в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, какие изменения планируются в в инфраструктуре Пашковского микрорайона
В 2021 году в Пашковском микрорайоне хотят открыть новую поликлинику на улице Лавочкина, 23. Планируется, что за одну смену она сможет принимать 200 посещений. В 4-этажном здании уже завершили ремонт, сейчас монтируют систему вентиляции и кондиционирования. Однако лицензия пока не получена, также предстоит оснастить техникой лечебное учреждение. Таким образом собираются разгрузить основную поликлинику № 11.
В микрорайоне собираются благоустроить территорию около мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы». В администрации добавили, что есть планы реконструировать пешеходный мост около мемориала и сделать там смотровую площадку.
В следующем году также планируют перевести детский сад № 34 на Бородинской, 52 на газовое топливо. Как считают в мэрии, это «важно для создания комфортных условий для воспитания дошколят». Еще в 2021 году хотят привести в порядок дорожные сети. Среди них участки на улице 8-го Марта, Горького, Кирова, Суворова, Бородинской и Бершанской.
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Кроме того, в будущем планируется приступить к благоустройству сквера Казачьей славы. Напомним, ранее городские власти презентовали концепцию благоустройства территории, которую разрабатывали вместе с казаками и историками. Здесь собираются восстановить историческую ограду, сделать площадку для проведения казачьих состязаний и высадить новые деревья и кустарники.
Также в Пашковском жилом массиве планируют построить спортивный зал на территории школы № 58. В планах упомянули и возведение новой трамвайной линии до аэропорта. Однако она остается на уровне перспективного проекта. Отметим, что ближайшее планируемое строительство трамвайной ветки может начаться на улице Московской. При этом начало работ перенесли из-за коронавируса, а разрешение на возвеедение должны получить только 15 сентября.