Мэрия Краснодара представила план благоустройства Пашковского микрорайона в 2021-2022 годах

В 2021 году в Пашковском микрорайоне хотят открыть новую поликлинику на улице Лавочкина, 23. Планируется, что за одну смену она сможет принимать 200 посещений. В 4-этажном здании уже завершили ремонт, сейчас монтируют систему вентиляции и кондиционирования. Однако лицензия пока не получена, также предстоит оснастить техникой лечебное учреждение. Таким образом собираются разгрузить основную поликлинику № 11.

В микрорайоне собираются благоустроить территорию около мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы». В администрации добавили, что есть планы реконструировать пешеходный мост около мемориала и сделать там смотровую площадку.

В следующем году также планируют перевести детский сад № 34 на Бородинской, 52 на газовое топливо. Как считают в мэрии, это «важно для создания комфортных условий для воспитания дошколят». Еще в 2021 году хотят привести в порядок дорожные сети. Среди них участки на улице 8-го Марта, Горького, Кирова, Суворова, Бородинской и Бершанской.