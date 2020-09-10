Мэрия Краснодара представила план благоустройства Пашковского микрорайона в 2021-2022 годах

Краснодарский край

Распечатать

10 сентября в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, какие изменения планируются в в инфраструктуре Пашковского микрорайона

В 2021 году в Пашковском микрорайоне хотят открыть новую поликлинику на улице Лавочкина, 23. Планируется, что за одну смену она сможет принимать 200 посещений. В 4-этажном здании уже завершили ремонт, сейчас монтируют систему вентиляции и кондиционирования. Однако лицензия пока не получена, также предстоит оснастить техникой лечебное учреждение. Таким образом собираются разгрузить основную поликлинику № 11.

В микрорайоне собираются благоустроить территорию около мемориального комплекса «Защитникам Пашковской переправы». В администрации добавили, что есть планы реконструировать пешеходный мост около мемориала и сделать там смотровую площадку.

В следующем году также планируют перевести детский сад № 34 на Бородинской, 52 на газовое топливо. Как считают в мэрии, это «важно для создания комфортных условий для воспитания дошколят». Еще в 2021 году хотят привести в порядок дорожные сети. Среди них участки на улице 8-го Марта, Горького, Кирова, Суворова, Бородинской и Бершанской.

Читайте также:

Кроме того, в будущем планируется приступить к благоустройству сквера Казачьей славы. Напомним, ранее городские власти презентовали концепцию благоустройства территории, которую разрабатывали вместе с казаками и историками. Здесь собираются восстановить историческую ограду, сделать площадку для проведения казачьих состязаний и высадить новые деревья и кустарники.

Также в Пашковском жилом массиве планируют построить спортивный зал на территории школы № 58. В планах упомянули и возведение новой трамвайной линии до аэропорта. Однако она остается на уровне перспективного проекта. Отметим, что ближайшее планируемое строительство трамвайной ветки может начаться на улице Московской. При этом начало работ перенесли из-за коронавируса, а разрешение на возвеедение должны получить только 15 сентября.

Благоустройство Дороги Инфраструктура Краснодар Парки Ремонт дорог

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом
Мэрия Краснодара представила план благоустройства Пашковского микрорайона в 2021-2022 годах
В Краснодаре из-за строительства нового Яблоновского моста на две недели ограничат движение
В Адыгее будут судить экс-чиновника по делу о гибели женщины, на которую упала остановка
На Кубани пройдут выборы губернатора и депутатов гордумы Краснодара. Вот что нужно знать
Жесткий Галицкий, грязевые капсулы, нарды и самолеты-маршрутки. Бывший игрок ФК «Краснодар» рассказал о периоде своей карьеры на Кубани

Лента новостей

Реклама на портале