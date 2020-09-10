Курорт «Роза Хутор» объявил трейловый забег Hoka Wild Trail 2020

Краевые соревнования по трейлу Hoka Wild Trail пройдут в горном кластере Сочи 11-14 сентября

Основные старты запланированы на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое. В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения и его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями «Роза Хутор» по активному отдыху. Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, сильно изменились по сравнению с прошлым годом — теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с диапазоном высот от 260 до 10 750 м.

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Основные старты запланированы на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое. В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения и его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями «Роза Хутор» по активному отдыху. Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, сильно изменились по сравнению с прошлым годом — теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с диапазоном высот от 260 до 10 750 м.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы: Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Впервые на Hoka Wild Trail 2020 при поддержке ППК «Российский экологический оператор» будет организован раздельный сбор отходов. В стартовом городке фестиваля установят специальные баки для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Весь собранный мусор направят на переработку. На фестивале будут работать волонтеры РЭО, которые расскажут участникам трейла о важности сортировки мусора. Участвовать в Hoka Wild Trail может каждый любитель трейлраннинга, решившийся преодолеть выбранную дистанцию, оплативший стартовый взнос и обладающий медсправкой, допускающей к соревнованиям в соответствии с положением. Подробнее можно узнать на сайте hokawildtrail.ru или по телефону 89779705712.