Курорт «Роза Хутор» объявил трейловый забег Hoka Wild Trail 2020
Краевые соревнования по трейлу Hoka Wild Trail пройдут в горном кластере Сочи 11-14 сентября
Основные старты запланированы на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое. В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения и его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями «Роза Хутор» по активному отдыху.
Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, сильно изменились по сравнению с прошлым годом — теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с диапазоном высот от 260 до 10 750 м.
Как начать бегать зимой:
Основные старты запланированы на 12-13 сентября. Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные ивенты, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое. В этом году организаторы трейла (Wild Family), уделили особое внимание месту проведения и его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями «Роза Хутор» по активному отдыху.
Трассы и дистанции, которые предстоит пройти участникам, сильно изменились по сравнению с прошлым годом — теперь вариантов для испытаний стало намного больше. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях (от 3 до 125 км) с диапазоном высот от 260 до 10 750 м.
Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:
Впервые на Hoka Wild Trail 2020 при поддержке ППК «Российский экологический оператор» будет организован раздельный сбор отходов. В стартовом городке фестиваля установят специальные баки для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Весь собранный мусор направят на переработку. На фестивале будут работать волонтеры РЭО, которые расскажут участникам трейла о важности сортировки мусора.
Участвовать в Hoka Wild Trail может каждый любитель трейлраннинга, решившийся преодолеть выбранную дистанцию, оплативший стартовый взнос и обладающий медсправкой, допускающей к соревнованиям в соответствии с положением. Подробнее можно узнать на сайте hokawildtrail.ru или по телефону 89779705712.
11 сентября, пятница
14:00-21:00 — Выдача стартовых пакетов на территории курорта «Роза Хутор»
14:00-21:00 — Время работы ЭКСПО
12 сентября, суббота
10:00-20:00 — Время работы ЭКСПО, выдачи стартовых пакетов
10:30 — Старт Rosa Vertical km
13:30 — Старт 3КМ
15:00 — Старт KIDS 500м
15:30-16:00 — Брифинг
16:00 — Старт проверки обязательного снаряжения при входе в стартовый коридор
17:00 — Старт дистанции 124КМ
13 сентября, воскресенье
00:00 — Старт 80КМ
05:58 — Восход солнца
06:30 — Старт 50КМ
08:00 — Старт 34КМ
10:30 — Старт 10КМ
14 сентября, понедельник
04:00 — Закрытие стартового городка