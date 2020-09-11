РНКБ сообщил о возможных вознаграждениях по кредитным картам

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Владельцы кредитных карт банка РНКБ могут получать ежемесячное вознаграждение по программе лояльности

Кредитная карта РНКБ в сочетании с Программой лояльности банка позволяет максимально выгодно использовать не только льготный период, во время которого на потраченные суммы не начисляются проценты, но и получать дополнительное ежемесячное вознаграждение. Льготный период по кредитной карте РНКБ длится в течение 55 дней, а ее годовое обслуживание и выпуск/перевыпуск полностью бесплатны. К тому же, если следовать правилам программы, выплата вознаграждения на карту осуществляется до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором производилась оплата картой.

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Для участия в программе надо оформить один из продуктов: кредит наличными, ипотеку или вклад. Сделать это можно на сайте банка, в интернет-банке или в мобильном приложении РНКБ. При этом одним из условий выплаты вознаграждения является оплата покупок картой РНКБ — в том числе кредитной. Оплата ей учитывается в любых торгово-сервисных сетях или интернете на общую сумму от 5 тыс. рублей в месяц. С соблюдением этих требований скидка к ставке может составить до 3%, а ставка по кредиту — снизиться до 7,9%.

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Если у клиента к тому же есть и дебетовая карта РНКБ, то выгода от использования кредитной карты увеличивается. Оставляя всю зарплату на дебетовой карте с возможностью начисления процента на остаток, все покупки на протяжении льготного периода желательно совершать по кредитке. К моменту завершения льготного периода закрываете долг по ней с дебетовой карты и получаете выгоду в виде начисленных процентов на остаток.

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