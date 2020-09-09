В Сочи приезжая подожгла 11 машин, на нее завели уголовное дело

Краснодарский край

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В полиции Сочи 9 сентября рассказали об уголовном деле в отношении женщины, которую задержали после очередного поджога чужой машины

Местный житель обратился в дежурную часть в Адлере и сообщил, что ночью неизвестные подожгли его машину Volkswagen Transporter. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи видеонаблюдения.

В результате установили личность и местонахождение женщины, которая могла быть причастна к происшествию. 45-летнюю приезжую из Красноярского края задержали совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

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В пресс-службе УВМД России по Сочи отметили, что она разбила боковое стекло и кинула в салон иномарки бутылку с зажигательной смесью. Также установили ее причастность к совершению еще десяти аналогичных преступлений в Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1,9 млн рублей.

На женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как писали Юга.ру, в феврале 2020 года стало известно, что в Сочи злоумышленники из-за неприязни подожгли дом, кафе и автомобиль местных жителей.

Полиция Сочи Транспорт

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