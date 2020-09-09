В России во время пандемии коронавируса увеличилось число волонтеров

Росстат сообщил в сентябре, что во время пандемии в России выросло количество официально зарегистрированных волонтеров

По данным Росстата, в апреле-июне 2019 года в России насчитывалось 2,5 млн волонтеров. В этом году число добровольцев выросло на 266 тыс., сообщил RT со ссылкой на Росстат. Так, во втором квартале 2020 года в России официально зарегистрированы волонтерами 2,7 млн человек старше 15 лет, занимающихся добровольческой деятельностью в течение последнего года.

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Отмечается, что большинство волонтеров (1,1 млн человек) в этом году занимались оказанием социальной поддержки — помощи пожилым людям, детям, людям с инвалидностью. Еще 627 тыс. добровольцев участвовали в благоустройстве территорий, в том числе в сборе мусора, а около 200 тыс. человек — оказывали помощь животным. Остальные волонтеры помогали в строительстве, сельскохозяйственных работах, медицине, юриспруденции и т. д.

Депутат Госдумы РФ Олег Шеин рассказал RT, что на рост числа волонтеров могла повлиять пандемия коронавируса.

«Я даже думаю, что цифры на самом деле намного больше, поскольку люди в разных городах и регионах помогали доставлять продукты питания, лекарства. И это была большая работа, большой труд. И, скорее всего, этот труд был более масштабным», — заявил Шеин. Он также отметил, что по факту волонтеров в России гораздо больше, поскольку многие помогают людям, никак не регистрируя свою деятельность.