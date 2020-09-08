В Брюховецкой загорелся грузовой поезд

В Брюховецком районе днем 8 сентября начался пожар на ж/д путях

UPD от РЖД: из-за происшествия на 1 час задержали электричку №6709 Староминская — Тимашевская — Краснодар-1.

Сообщение о возгорании в районе ж/д станции в станице Брюховецкой поступило диспетчеру в 15:28. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит машинный отсек электровоза поезда на площади 30 кв. метров. На месте начали работать 10 специалистов и 3 единицы техники.

Также в 15:21 из Тимашевска направили пожарный поезд. Спустя час пламя локализовали, в 16:51 пожар потушили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на 15:50 задержек пассажирских поездов не было. Никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, в конце августа в Новороссийске на территории электроподстанции произошел пожар.