Бизнес-форум для женщин «В деле» предложил онлайн-участие

Форум планирует принять около 100 участниц. Его работа будет вестись с 12 до 18 часов. Событие проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».

«У нас выступают имиджмейкеры, консультанты по юридическим услугам, по продвижению, таким образом все участницы форума уже завтра смогут начать делать конкретные шаги к в своем деле», — исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.