Бизнес-форум для женщин «В деле» предложил онлайн-участие
Бесплатный форум «В деле» состоится 10 сентября в инновационном центре на улице Северной, 405
Форум планирует принять около 100 участниц. Его работа будет вестись с 12 до 18 часов. Событие проводится по заказу краевого Фонда развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в рамках проекта «Популяризация предпринимательства».
«У нас выступают имиджмейкеры, консультанты по юридическим услугам, по продвижению, таким образом все участницы форума уже завтра смогут начать делать конкретные шаги к в своем деле», — исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
«Буду бить страпоном по микрофону, пока не пробью стены»:
Среди спикеров — основатель SMM-агентства GUS-media Мария Кузнецова, она расскажет о монетизации личного бренда в Instagram. Основатель doodah.studio Никита Сычев поговорит о графическом дизайне в свете создания бренда. Владелец центра бухгалтерских и юридических услуг ABAT GROUP Янина Рогозинская посоветует, как выбрать систему налогообложения. Блогер и чемпион IFBB Виктория Цатурян выступит с темой «Личный бренд — от 0 до 1000000». Основатель центра бьюти-образования Kurash Club Катя Кураш подскажет, как выглядеть успешно с помощью макияжа.
Читайте также:
Помимо мастер-классов в рамках форума состоится открытие фотовыставки «Такие мамы». Ее создатели уверены, что она «демонстрирует безграничные возможности реализации женщин в бизнесе и материнстве, а также позитивные примеры мотивирующих начинающих предпринимателей всей страны».
Для бесплатного участия необходимо заполнить анкету на сайте форума, указав в ней имя, дату рождения, телефон, e-mail и аккаунт в Instagram. При регистрации можно выбрать удобную форму участия: посетить форум можно и в онлайн-формате, и вживую.