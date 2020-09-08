1,6 млн жителей Кубани перешли на электронные сервисы «Почты России»

В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют более 30 тыс. жителей региона. Это можно сделать в ближайшем почтовом отделении или на официальном сайте «Почты России» через подтвержденный профиль Госуслуг. Процесс выдачи отправлений с помощью новой технологии занимает не больше 30 секунд.

Чтобы пользоваться новыми электронными сервисами «Почты России», за два года простую электронную подпись оформили 1 млн 600 тыс. жителей края. С января по август 2020 года ее оформило более 411 тыс. человек.

Кроме того, пользователи с простой электронной подписью могут подключить сервис электронных извещений о поступлении регистрируемых почтовых отправлений и отказаться от получения бумажных уведомлений. Подключиться к услуге можно в мобильном приложении «Почты России» в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

Благодаря электронным извещениям уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки или письма становится гораздо быстрее. Если раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на следующий рабочий день после обработки отправления в отделении, то теперь электронное извещение автоматически, сразу после обработки, приходит клиенту электронной почтой или в sms на номер, указанные при регистрации простой электронной подписи. Пользователи мобильного приложения «Почты России» получат и push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

«Мы стремимся сделать услуги для клиентов максимально удобными и быстрыми. Новые онлайн-сервисы, которыми активно пользуются жители края, позволяют значительно сократить время обслуживания в отделении», — отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.