Артист Михаил Ефремов получил 8 лет колонии из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек
Пресненский суд Москвы 8 сентября вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному по делу о смертельном ДТП
Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с фургоном. Водителя фургона, курьера Сергея Захарова, со множественными травмами увезли в больницу.
Сам актер не пострадал, его задержали, а в крови нашли алкоголь. Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и отпустили под подписку о невыезде.
Утром 9 июня Сергей Захаров умер в больнице. После его смерти актеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После этого суд отправил Ефремова под домашний арест.
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8 сентября судья Пресненского суда Елена Абрамова признала артиста виновным и приговорила к восьми годам колонии общего режима, также суд лишил Ефремова водительских прав на три года и назначил компенсацию старшему сыну погибшего Сергея Захарова в размере 800 тыс. рублей.
Время, проведенное под домашним арестом, Ефремову зачли в наказание, поэтому в колонии ему придется провести 7 лет и 10,5 месяцев, сообщило РИА «Новости».
«Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчета два дня домашнего ареста за день содержания под стражей», — передало агентство решение суда.
Суд не стал лишать артиста его государственных наград — они, а также положительные характеристики и наличие несовершеннолетних детей стали смягчающими обстоятельствами по делу, сообщил RT. Потерпевшие решили не обжаловать приговор Ефремову. Однако адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что собирается подать апелляцию.
Отметим, что во время суда актер не признавал вину, но 3 сентября в последнем слове раскаялся. Полный текст последнего слова Ефремова можно прочитать здесь.