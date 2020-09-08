Артист Михаил Ефремов получил 8 лет колонии из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречку и столкнулся с фургоном. Водителя фургона, курьера Сергея Захарова, со множественными травмами увезли в больницу.

Сам актер не пострадал, его задержали, а в крови нашли алкоголь. Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня Сергей Захаров умер в больнице. После его смерти актеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). После этого суд отправил Ефремова под домашний арест.