Культурный центр «Моя Россия» открыл выставку ювелира Фаберже

Выставка работ ювелира Карла Фаберже открылась в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор»

Экспозиция расположена в павильоне «Санкт-Петербург», который воссоздает атмосферу города на Неве. «Павильон для выставки выбран не случайно. Знаменитый мастер Фаберже родился, жил и работал в Петербурге. Сегодня его имя стало синонимом высшего качества в ювелирном искусстве, а его день рождения даже отмечается как профессиональный праздник. Наша экспозиция демонстрирует шедевры дома Фаберже, его работы без преувеличения можно назвать символами России», — заявила куратор выставки Ксения Филимонова. Свою самую знаменитую серию — пасхальные яйца — Фаберже выпускал с 1885 по 1917 год. Сегодня известно, что их было 71, из них 52 яйца были созданы для императорской семьи. Еще два были не завершены на момент революции 1917 года, поэтому так и не были подарены. Работы Фаберже хранятся сейчас в лучших музеях мира и частных коллекциях. Стоимость одного яйца может достигать 30 млн долларов.

«На нашей выставке 15 точных копий яиц Фаберже, это творения целой команды высокопрофессиональных ювелиров. Например, у нас есть экспонат — “Коронационное” яйцо. Оно создавалось в честь коронации Николая II и было преподнесено в качестве подарка его супруге, императрице Александре Федоровне в 1897 году. Внутри этого яйца на белой бархатной подложке размещается миниатюрная копия императорской кареты Екатерины II, участвовавшей в коронационной процессии 1793 года. Ее длина менее 10 миллиметров», — рассказала Филимонова. Среди экспонатов выставки есть и копия первого пасхального яйца фирмы Фаберже — яйцо «Курочка» было изготовлено из золота, покрытого слоем матовой эмали для схожести с натуральной яичной скорлупой. Внутри — желток из матового золота, содержащий разноцветную золотую курочку с рубиновыми глазами. В коллекции представлено и яйцо в виде сосновой шишки, которое хранится в частной коллекции в США. И конечно, самое нежное произведение Фаберже — пасхальное яйцо «Ландыши», украшенное миниатюрными портретами Николая II и его двух старших дочерей Ольги и Татьяны.