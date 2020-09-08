В Краснодаре за неделю выявили 11 незаконных врезок в ливневку и 4 фекальных стока в реку Кубань

Власти Краснодара 7 сентября сообщили, что за неделю специалисты обнаружили незаконные подключения к сети ливневой канализации

На совещании в администрации Краснодара 7 сентября вновь обсудили эту проблему и сообщили, что за минувшую неделю, с 30 августа по 4 сентября, межведомственная комиссия выявила по 10 адресам в центре города 11 незаконных подключений хозяйственно-бытовых стоков к ливневой канализации.

Напомним, в конце лета из-за засухи обмелела река Кубань, после чего стали заметны сливы канализации в реку. Жители Юбилейного микрорайона Краснодара стали жаловаться на слив фекалий в Кубань. А городские власти заявили , что проблема — в 297 незаконных врезках фекальных стоков в ливневую канализацию из центральной части Краснодара. Первый замглавы краевого центра Виталий Косенко предложил использовать роботов для поиска незаконных врезок в сети канализации.

Нарушителям выдали предписания об устранении врезки в течение 30 дней. Если по истечении этого срока подключение не будет устранено, незаконные врезки заделают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Еще четыре точки, где хозяйственно-бытовая канализация попадала в ливневую, выявили в центре города в районе улиц Красной и Мира. В этих местах Виталий Косенко поручил решить проблему в течение 10 дней.

«Многим людям проще решать свои бытовые проблемы за счет врезки фекальной канализации в городскую ливневку. Но река Кубань — достояние всего края. Мы работаем над решением этой проблемы, но медлить здесь нельзя», — сказал вице-мэр.

Кроме того, в районе Тургеневского моста специалисты ООО «Краснодар Водоканал» нашли четыре утечки фекальной канализации в ливневку. Представитель организации заверил, что уже определен подрядчик, который ликвидирует аварии.

Служба телеинспекции ООО «Краснодар Водоканал» продолжает проверять сети в Юбилейном микрорайоне.