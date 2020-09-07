Депутаты ЗСК обсудили реорганизацию и ликвидацию ГУПов на Кубани

Планерку посвятили эффективности работающих на территории Кубани государственных унитарных предприятий (ГУП).

Спикер кубанского парламента напомнил, что в России закон устанавливает ограничение на создание унитарных предприятий на конкурентных рынках и на осуществление и изменение видов их деятельности. В апреле 2020 года ЗСК внесло соответствующие корректировки в краевой закон об управлении краевой госсобственностью.

«Государственные и муниципальные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года», — резюмировал Юрий Бурлачко.

Первый заместитель руководителя краевого департамента имущественных отношений Елена Сердюкова рассказала, какую работу департамент проводит в этом направлении. Она также сообщила, что сейчас в регионе действует 18 ГУПов.

В пресс-службе ЗСК сообщили, что специальная межведомственная группа, созданная по поручению председателя заксобрания, ведет работу по вопросам госрегистрации прав собственности региона и хозяйственного ведения на все объекты недвижимости.

Юрий Бурлачко выделил две проблемы, которые существуют в деле реорганизации и ликвидации ГУПов: объем вопросов, которые предстоит решить для достижения конечного результата, и сроки реализации задач.

«Осталось самое сложное по 18 ГУПам, которые у нас еще функционируют. На данном этапе необходимо объединить усилия, чтобы до конца этого года решить большую часть проблемных вопросов, а в 2021 году — полностью закончить работу. Ведь ситуация не улучшается, и мы по-прежнему теряем и деньги, и время. Для достижения конечного результата необходимо привлекать к работе весь потенциал специалистов из профильных структурных подразделений», — заключил спикер ЗСК.