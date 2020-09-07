На Кубани экс-директор школы получила 5 лет колонии за то, что фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе

Краснодарский край

Распечатать

В сентябре суд Горячего Ключа признал виновной в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего директора местной школы

Напомним, ранее прокуратура, следствие и краевое управление УФСБ России установили, что директор школы №4 Горячего Ключа Ирина Сидоренко с 2010 по 2018 годы фиктивно устраивала в учебное заведение на должности педагогов и рабочих своих родственников и знакомых, которые фактически работу не выполняли. Заработную плату, поступавшую на банковские карты родственников, женщина тратила по своему усмотрению.

Выяснилось, что за все время экс-директор школы присвоила более 10 млн рублей, отметили в пресс-службе СУ СКР по по Краснодарскому краю. С должности директора школы Сидоренко уволили в 2019 году.

Кроме того, с 2015 года Ирина Сидоренко являлась депутатом совета Горячего Ключа. Как уточнили порталу Юга.ру в совете депутатов МО Горячий Ключ, Сидоренко не состоит в депутатском корпусе больше года, однако причины по которым это произошло, не назвали.

Читайте также:

Дело против Ирины Сидоренко 5 июня было направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, 7 сентября Горячеключевской городской суд признал женщину виновной в трех эпизодах мошенничества особо крупного размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ), семи эпизодах мошенничества крупного размера (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Женщину приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима, также запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Свою вину Ирина Сидоренко признала частично.

Как писали Юга.ру, ранее стало известно, что в Сочинском госуниверситете преподаватели брали взятки под видом оплаты дополнительных уроков. Позже в университете прокомментировали ситуацию.

Горячий Ключ Мошенничество Правосудие Прокуратура Следственный комитет Суд ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани экс-директор школы получила 5 лет колонии за то, что фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе
В Сочи водитель каршеринга устроил массовое ДТП
Заблудившихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолете в Красную Поляну
В Музыкальном микрорайоне Краснодара произошло ДТП и драка со стрельбой
В Краснодаре от COVID-19 умерла 57-летняя женщина
На одной из улиц в центре Краснодара из-за строительства водопровода ограничат движение транспорта

Лента новостей

Реклама на портале