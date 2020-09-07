На Кубани экс-директор школы получила 5 лет колонии за то, что фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе

Напомним, ранее прокуратура, следствие и краевое управление УФСБ России установили, что директор школы №4 Горячего Ключа Ирина Сидоренко с 2010 по 2018 годы фиктивно устраивала в учебное заведение на должности педагогов и рабочих своих родственников и знакомых, которые фактически работу не выполняли. Заработную плату, поступавшую на банковские карты родственников, женщина тратила по своему усмотрению.

Выяснилось, что за все время экс-директор школы присвоила более 10 млн рублей, отметили в пресс-службе СУ СКР по по Краснодарскому краю. С должности директора школы Сидоренко уволили в 2019 году.

Кроме того, с 2015 года Ирина Сидоренко являлась депутатом совета Горячего Ключа. Как уточнили порталу Юга.ру в совете депутатов МО Горячий Ключ, Сидоренко не состоит в депутатском корпусе больше года, однако причины по которым это произошло, не назвали.