На Кубани экс-директор школы получила 5 лет колонии за то, что фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе
В сентябре суд Горячего Ключа признал виновной в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего директора местной школы
Напомним, ранее прокуратура, следствие и краевое управление УФСБ России установили, что директор школы №4 Горячего Ключа Ирина Сидоренко с 2010 по 2018 годы фиктивно устраивала в учебное заведение на должности педагогов и рабочих своих родственников и знакомых, которые фактически работу не выполняли. Заработную плату, поступавшую на банковские карты родственников, женщина тратила по своему усмотрению.
Выяснилось, что за все время экс-директор школы присвоила более 10 млн рублей, отметили в пресс-службе СУ СКР по по Краснодарскому краю. С должности директора школы Сидоренко уволили в 2019 году.
Кроме того, с 2015 года Ирина Сидоренко являлась депутатом совета Горячего Ключа. Как уточнили порталу Юга.ру в совете депутатов МО Горячий Ключ, Сидоренко не состоит в депутатском корпусе больше года, однако причины по которым это произошло, не назвали.
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Дело против Ирины Сидоренко 5 июня было направлено в суд. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, 7 сентября Горячеключевской городской суд признал женщину виновной в трех эпизодах мошенничества особо крупного размера (ч. 4 ст. 159 УК РФ), семи эпизодах мошенничества крупного размера (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Женщину приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима, также запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Свою вину Ирина Сидоренко признала частично.
Как писали Юга.ру, ранее стало известно, что в Сочинском госуниверситете преподаватели брали взятки под видом оплаты дополнительных уроков. Позже в университете прокомментировали ситуацию.